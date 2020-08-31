Kanarya harekatı

Süper Lig'de sezonun açılmasına kısa bir süre kala takviye çalışmalarını hızlandıran Göztepe'nin yeni adresi Fenerbahçe oldu. Sarı-kırmızılılar, Kanarya'dan daha önce gündemine aldığı ve teklif yaptığı orta saha oyuncusu Alper Potuk'un yanı sıra stoper Sadık Çiftpınar'a da talip oldu. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un Atınç, Titi ve Alpaslan üçlüsünün yanına bir takviye istemesinin ardından yönetim, Fenerbahçe'den Sadık'ı resmen istedi.



ALPER BOŞA ÇIKTI

F.Bahçe'de kadro rotasyonunda kadroda düşünülmeyen 27 yaşındaki savunmacının menajeriyle de bağlantıya geçen yönetim nabız yokladı. Sadık konusunda F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un kararı beklenirken, Alper Potuk transferinde de Göz-Göz sona yakın. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcunun da teklifi düşünmek için Göztepe'den süre istediği bu hafta içinde transferin netlik kazanacağı öğrenildi.

BURAK HAKERLER