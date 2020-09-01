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Haberler Fenerbahçe Fener şov yaptı

Fener şov yaptı

Fener şov yaptı
Giriş Tarihi: 1.9.2020

YENİ sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey ilk 11'yle çıktı. 57. dakikada Tolga ve Novak oyuna dahil olurken, Sinan ve Gustavo kenara gelen isimler oldu. F.Bahçe'deki son değişiklik ise 76. dakikada gerçekleşti. Jailson'un yerine Oğuz Kağan oyuna dahil oldu. İlk yarıyı Thiam'ın 29 ve 41. dakikadaki golleriyle 2-0 önde kapatan Fenerbahçe, 64'te Caner, 82'de yine Mame Thiam'ın golleriyle karşılaşmayı 4-0 kazanmayı başardı. Aynı turnuvada yarın Beşiktaş, Sivasspor ile karşılaşacak.

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