Lanzını sürprizi

Transferde bombaları ardı ardına patlatan F.Bahçe, süper bir yıldızın daha peşine düştü. Orta sahasında büyük bir değişim hedefleyen sarı-lacivertliler, West Ham United forması giyen Manuel Lanzini'yi kiralamak için girişimlere başladı. Son 5 sezondur İngiliz ekibinde forma giyen 27 yaşındaki Arjantinli 10 numaranın sözleşmesi 2023 Haziran ayı sonuna kadar devam ederken oyuncuya Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın da talip olduğu bildirildi. Giuliano'nun Al Nassr'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Suudi Arabistan kulübü Brezilyalı futbolcunun boşluğunu Manuel Lanzini ile doldurmak istiyor.



HANGİ YILDIZ GELECEK?

Fenerbahçe'nin hem Giuliano'ya hem de Manuel Lanzini'ye talip olduğu bilinirken iki oyuncudan hangisini kadroya katacağı merak konusu oldu. Bu arada Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan İsrailli golcü Zahavi'ye eski takımı talip oldu. İsrail'de yayın yapan Sport1'in haberine göre; Zahavi 4 yılın ardından Maccabi Tel Aviv'e dönebilir.



24 MAÇTA 3 ASİST

Lanzini geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla ligde oynadığı 24 maçta 3 asist yaptı. Kariyerinde 281 karşılaşmaya çıkan başarılı 10 numara bu süreçte 45 kez rakip fileleri havalandırdı. Arjantin Milli Takımı ile de 5 maçı bulunan oyuncunun 1 asisti bulunuyor.