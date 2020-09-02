Danjuma sesleri

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'un gündeminde olması sebebiyle sol kanat arayışları hız kazanırken sarı-lacivertliler, Bournemouth'ta görev alan Arnaut Danjuma'yı kiralamak için düğmeye bastı. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız isim için ısrarcı davranan Kanarya'nın gelecek hafta içerisinde bu transferi çözmesi bekleniyor. Daha önce 2017-2018 sezonunda F.Bahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile Hollanda ekiplerinden Nijmegen'in formasını giyen Danjuma buradan Club Brugge'a transfer olmuş ardından Bournemouth'a geçiş yapmıştı.



HOLLANDA İLE İKİ MAÇ

Hollanda Milli Takımı'nda da iki kez görev alan oyuncu bu sürede 1 kez gol sevinci yaşamıştı. Ferdi Kadıoğlu'nun bu transferde aracı olabileceği bildirildi. Kanarya'nın bir diğer kanat oyuncusu Samuel da Bourne- Kalu'yu da gün- deminde tuttuğu bilinirken Bordeaux ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Erol Bulut, Kalu'nun her iki kanatta da görev alması sebebiyle bu transfere de sıcak bakıyor. Kariyerinde 22 gol atan Kalu konusunda birkaç gün içinde netlik yaşanması bekleniyor.