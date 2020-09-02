Mame Thiam fırtına gibi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mame Thiam, Antalyaspor karşısında attığı 3 gol ve sergilediği performansla müsabakaya damgasını vurdu. Mame, Thiam, Antalyaspor karşısında attığı 3 golün yanı sıra istatistiksel verilerde de takımın en iyileri arasında yer aldı. 90 dakika sahada kalan Thiam, takımın en fazla ikili mücadele kazanan futbolcusu oldu.