Mame Thiam fırtına gibi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mame Thiam, Antalyaspor karşısında attığı 3 gol ve sergilediği performansla müsabakaya damgasını vurdu. Mame, Thiam, Antalyaspor karşısında attığı 3 golün yanı sıra istatistiksel verilerde de takımın en iyileri arasında yer aldı. 90 dakika sahada kalan Thiam, takımın en fazla ikili mücadele kazanan futbolcusu oldu.
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