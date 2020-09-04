Fener son virajda

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe; forvete Eran- Zahavi, kanada Visca ve stopere Tisserand takviyelerini yaparak çalışmaları sonlandırmayı planlıyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'den eski takım arkadaşı Edin Visca'ya Çubuklu'yu giydirmek için yoğun mesai harcıyor. Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek adına elinden geleni yapıyor. Fenerbahçe'de oynamayı çok isteyen Visca ise sabırsız bir şekilde kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

ZAHAVİ HABER BEKLİYOR

Takas için Ozan, Tolgay, Deniz ve Zanka isimlerini masaya koyan Kanarya, üçünü vermeye hazır. İsrailli yıldız ile her konuda anlaşma sağlandı. Eran Zahavi, Fenerbahçe'nin 1 milyon Euro imza parası ve 2.5 milyon Euro'luk maaş teklifine 'evet' dedi. Sarı-lacivertliler 33 yaşındaki yıldız golcüden biraz daha beklemesini istedi. Fenerbahçe, Vedat Muriç'in Lazio'ya transferi gerçekleşir gerçekleşmez Eran Zahavi'yi İstanbul'a davet ederek resmi sözleşmeye imza attıracak.



TİSSERAND BEKLEMEDEBEKLEMEDE

FENERBAHÇE, Kongolu savunmacının transferini lu büyük ölçüde bitirdi. Ancak son dönemde diğer transfer görüşmelerine ağırlık veril-verildiği için Tisserand konusun-diği konusunda vites düşürüldü. Muriç ve da Zahavi konusu netleştikten sonra Wolfsburg'lu stoper için son görüşme yapılacak. Tisserand transferinin kısa sürede bitmesi bekleniyor.