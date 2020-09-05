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Haberler Fenerbahçe Fener’de işlem tamam

Fener’de işlem tamam

İtalyanlar’a göre Lazio ile , transferi konusunda 18 milyon Euro+2 milyon Euro’ya anlaştı. Muric giderse 3 yıldız gelecek.

Fener’de işlem tamam
Giriş Tarihi: 5.9.2020

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in transferi uzadıkça uzadı. Fenerbahçe ile Lazio ortak noktayı bulmak için aylardır pazarlık halinde. Ancak İtalyan basınına göre kulüpler sonunda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin, Lazio'nun 18 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödeme teklifini kabul ettiği belirtildi. Bu bedelin önemli bir bölümünün Fenerbahçe'ye peşin olarak verilmesi bekleniyor.

5 YILLIK ANLAŞMA OLDU
Muriç ile daha önceden 5 yıllık anlaşmaya varan mavi-beyazlıların bu transferi her an açıklayabileceği kaydedildi. Muric'in evini taşıdığı, eşinin ve ailesinin de İtalya'ya gittiği, hatta İtalyanca eğitim almaya başladığı belirtiliyor. Muriç'ten elde edilecek para, Fenerbahçe'nin transferdeki son operasyonu bitirmesini sağlayacak. Kosovalı'nın satışının açıklanmasının ardından Zahavi, Tisserand ve Visca için düğmeye basılacak. Sarı-lacivertliler Muriç'in Lazio'ya imza atmasının ardından gündemindeki üç isme imza attırıp transferi kapatacak.

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