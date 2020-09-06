Aslan’ın Inter atağı

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray'da yönetim orta saha arayışlarında rotayı İtalya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, geçen sezonlarda talip olduğu Radja Nainggolan'ı kiralamak için harekete geçti. Oyunun iki yönünü de çok iyi oynayan 32 yaşındaki Belçikalı yıldız için 1 yıllık kiralama teklifi yapıldığı öğrenildi. İnter ile 2 yıl daha kontratı bulunan Nainggolan geçen sezonu İtalya'da Cagliari'de geçirmişti. Ön liberoda, merkezde ve 10 numaralı pozisyonlarda görev yapabilen Nainggolan, uzaktan sert şutlarıyla çok can yakıyor.

YILDIZI BARIŞMIYOR

Geçen sezon toplamda 26 Serie A maçına çıkan Nainggolan 6 gol, 6 asist, 5 sarı kartla oynadı. Kupada ise 3 maçta 1 asist yapabildi. İtalyan Teknik Direktör Antonio Conte'nin sistemine uymayan Nainggolan'ın bu sezon da şans bulması zor görünüyor. Conte, UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya 3-2 kaybettikten sonra ayrılık sinyali verse de görevinde kaldı. Nagatomo transferinde İnterli yöneticilerle iyi ilişki kuran sarı-kırmızılı idareciler 1 milyon Euro'luk bir kiralama bedeliyle bu işi bitirmeyi planlıyor.



YOUNNES BELHANDA AL HİLAL YOLUNDA

G.Saray'da Belhanda için de yeni gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan Ligi'nin tamamlanmasıyla Galatasaray, Younes Belhanda için teklifleri değerlendirmeye başladı. 2018-19 sezonunda sarı-kırmızılıların kapısını Faslı futbolcu için çalan Arap ekiplerine, Fatih Terim'in istememesi nedeniyle ret cevabı verilmişti. Galatasaray'ın bu kez 3-4 milyon Euro bandında gelecek herhangi bir transfer teklifini kabul edeceği öğrenildi.