Fener köşeye sıkıştı

Transfer döneminde 11 takviye yaparak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de lisans krizi tavan yaptı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına 6 gün kalmasına rağmen yeni futbolcularına lisans çıkaramadı. Kadroda 34 futbolcu bulunduran Fener, limitleri nedeniyle resmi imzayı atan 11 oyuncusunu federasyona bildiremiyor. Yönetim, hafta içinde bu önemli krizi çözmek için harekete geçecek.

YENİLERİ OYNATAMAZ

Bankalar Birliği anlaşmasını devreye sokacak olan sarı-lacivertli yönetim, sponsorlukları da listeye dahil edip harcama limitlerinde yer açmayı hedefliyor. Ayrıca takımdan halinde sezonun ilk haftalarında yeni transferlerini lig maçlarında oynatamayacak.

LAZİO FİYAT YÜKSELTTİ

Öte yandan İtalya basını Serie A ekiplerinden Lazio'nun Muriç transferi için fiyat yükselttiğini yazdı. İtalyan kulüp, Kosovalı forvet için 18.5 peşin 2 milyon Euro bonus olmak üzere 20.5 milyon Euro'luk yeni teklif yaptı. Coriere dello Sport, Vedat transferinin birkaç güne resmiyete kavuşacağını dile getirdi.

ZAHAVİ KANARYA'DA

F.Bahçe, Eran Zahavi transferinde sona geldi. Tarafların anlaşma sağladığı belirtildi. Transferde durmak bilmeyen sarı-lacivertliler Zahavi ile her konuda anlaştı. Alınan son bilgilere göre oyuncu, kulübü Guangzhou ile sözleşmesini feshetti ve artık serbest oyuncu statüsüne geçti. İlk görüşmesini Marsilya ile yapan 33 yaşındaki yıldız futbolcu Fransa ekibinin teknik direktörü Andre Villas-Boas'ın vetosuyla karşılaştı. Teknik direktörün, takımının gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı Zahavi'yi veto ettiği ve oyuncuyu yaşlı bulduğu ifade edildi. Bunun üzerine harekete geçen Fenerbahçeli yöneticiler golcüyle pazarlıklara başladı. İsrailli forvetin sarı-lacivertlilerden yıllık 1,5 milyon Euro karşılığında anlaştığı bildirildi. F.Bahçe'nin eski oyuncusu Revivo'nun araya girmesiyle transferin gerçekleştirildiği bildirildi.