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Haberler Fenerbahçe Davide Santon için yakın takip

Davide Santon için yakın takip

Davide Santon için yakın takip
Giriş Tarihi: 8.9.2020

FENERBAHÇE, defans hattını güçlendirmek için harekete geçti. Sağ beke bir takviye daha düşünen Kanarya, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Davide Santon'u takibe aldı. Corriere della Sera'da yer alan habere göre 29 yaşındaki defans oyuncusu için sarı-lacivertliler ısrarcı davranıyor. Kariyerine Inter altyapısında başlayan deneyimli oyuncu, sırasıyla Cesena, Newcastle United ve Roma formaları giydi. 2018 yılında Roma'ya transfer olan 29 yaşındaki sağ bekin kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

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