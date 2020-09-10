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'de Rodrigues krizi

'de krizi yaşanıyor. Deneyimli futbolcunun Yunan temsilcisi Olimpiakos ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edilmişti. Ancak, Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues ile henüz anlaşamaması sıkıntıya neden oldu.

Fenerbahçe'de Rodrigues krizi

10.09.2020, 11:35 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,11:42

Fenerbahçe'de istediğini bulamayan Garry Rodrigues'e Yunan temsilcisi Olimpiakos kancayı atmıştı ve kırmızı-beyazlıların, yıldız futbolcuyla anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedilmişti.

Aradan geçen zamanın ardından Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues ile henüz anlaşamaması, Komşu'da huzursuzluğa neden oldu.

Fosonline.gr'de yer alan bilgilere göre Olimpiakos'un 1. önceliği Garry Rodrigues ancak her an bu girişim, geri tepebilir.

Yunan temsilcisinin Rodrigues'in bonservisinin bulunduğu Al İttihad ile el sıkışmasına rağmen Fenerbahçe'nin, sözleşme feshi için Rodrigues ile anlaşamaması Olimpiakoslu yetkilileri tedirgin ediyor.

Eğer Fenerbahçe, en kısa sürede Rodrigues ile yollarını ayırmazsa Olimpiakos transferden vazgeçecek ve Levi Garcia'ya yönelecek.

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