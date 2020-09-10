Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması geldi.

Sarı-lacivertliler Kosovalı golcü için İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile görüşmelere başladığını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'in İtalya'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

DEĞERİNİ 40'A KATLADI

Fenerbahçe'de geçirdiği 1 sezonun ardıdan Lazio ile kesin olarak anlaşan ve bugün de resmi açıklamanın beklendiği Vedat Muriqi 4 yılda değerini 40'a katladı.

2016'da Giresunspor'dan Gençlerbirliği'ne 500 bin Euro karşılığında transfer olan Kosovalı yıldız geçen sezon Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro'ya gelmişti. Lazio ise Vedat için Fener'e bonuslarla birlikte 20 milyon Euro ödeyecek.

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