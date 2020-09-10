  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den 'Vedat Muriqi' açıklaması!

'den '' açıklaması!

dün yaptığı açıklamada, " A Takımı oyuncularımızdan 'in 'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den 'Vedat Muriqi' açıklaması!

10.09.2020, 09:40 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,09:43

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması geldi.

Sarı-lacivertliler Kosovalı golcü için İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile görüşmelere başladığını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'in İtalya'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

DEĞERİNİ 40'A KATLADI

Fenerbahçe'de geçirdiği 1 sezonun ardıdan Lazio ile kesin olarak anlaşan ve bugün de resmi açıklamanın beklendiği Vedat Muriqi 4 yılda değerini 40'a katladı.

2016'da Giresunspor'dan Gençlerbirliği'ne 500 bin Euro karşılığında transfer olan Kosovalı yıldız geçen sezon Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro'ya gelmişti. Lazio ise Vedat için Fener'e bonuslarla birlikte 20 milyon Euro ödeyecek.

Göztepe, kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı Ümraniyespor'a kiraladı Recep Burak Yılmaz Manisa FK'da Adem Büyük Galatasaray’dan ayrıldı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den 'Vedat Muriqi' açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA