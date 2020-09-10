Muriç’in yerine Benteke

FENERBAHÇE'DE Vedat Muriç'in Lazio ile anlaşması sonrası hücum hattına bir takviye daha yapmayı planlayan F.Bahçe, Crystal Palace'ın golcüsü Christian Benteke için harekete geçti. Daha önce de sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen 30 yaşındaki golcü için gelecek hafta içerisinde bir görüşme planlayan sarı-lacivertliler futbolcunun durumunu sorgulayıp resmi adımları atacak. Benteke'nin kulübü ile olan sözleşmesi 2021 yılı Haziran sonunda sona eriyor.

CENK'TEN AÇIKLAMA

BU arada ismi F.Bahçe ile anılan Cenk Tosun hakkındaki iddialara açıklık getirdi. Milli futbolcu, "Sakatlığım sürecinde hiç kimseyle görüşmedim. En önemlisi bu süreçte dizimdi. Sadece sakatlığıma konsantre oldum. Everton'a faydalı olmak için uğraşıyorum. Zaten bir yere gidemem. 1.5 ay gibi bir zamanım var sahalara geri dönmem için" yorumunu yaptı.



ZAJC GENOA YOLCUSU

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan isimlerden biri olan Miha Zajc ile ilgili bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi. Hem Sky Sports hem de İtalyan lerden basınında yer alan haberlere göre; sarı-lacivertli formayı giyen Zacj'a Serie A'dan teklifler var. Genoa'nın Zajc'ı transfer etmek istediği öne sürüldü. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için kiralama seçeneği masada. Bu arada sağ beke Gökhan Gönül'ü transfer eden Fenerbahçe, bu oyuncuya alternatif olacak ikinci bir isim için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin geride kalan sezonda Fatih Karagümrük forması giyen eski oyuncusu Ramazan Civelek ile ilgilendiği öğrenildi.