Lisans müjdesi

HARCAMA limitini aştığı için yeni transferlerine lisans çıkaramayan Fenerbahçe'den dün flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin, yeni transferlerine lisans çıkarmak için Bankalar Birliği ile anlaştığına dair yazıyı TFF'ye gönderdiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişme sonrası tüm oyuncuların lisansları çıkarılmaya başlandı. Fenerbahçe'de böylece yeni transferlerin tamamı, Rize deplasmanına götürülecek.

BÖYLELİKLE sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, Gökhan Gönül, Caner Erkin, ve Mame Thiam gibi isimlerin bugünkü mücadelenin kadrosunda olması bekleniyor. Sarı Kanarya'nın hücum hattında ise takıma dönüş yapan Michael Frey'in olması bekleniyor. Bilindiği gibi kulüp geçtiğimiz günlerde Miha Zajc, Zanka, Michael Frey ve Jailson'a lisans çıkartmıştı.