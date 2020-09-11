  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fenerbahçe Lisans müjdesi

Lisans müjdesi

Lisans müjdesi
Giriş Tarihi: 11.9.2020

HARCAMA limitini aştığı için yeni transferlerine lisans çıkaramayan Fenerbahçe'den dün flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin, yeni transferlerine lisans çıkarmak için Bankalar Birliği ile anlaştığına dair yazıyı TFF'ye gönderdiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişme sonrası tüm oyuncuların lisansları çıkarılmaya başlandı. Fenerbahçe'de böylece yeni transferlerin tamamı, Rize deplasmanına götürülecek.

BÖYLELİKLE sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, Gökhan Gönül, Caner Erkin, ve Mame Thiam gibi isimlerin bugünkü mücadelenin kadrosunda olması bekleniyor. Sarı Kanarya'nın hücum hattında ise takıma dönüş yapan Michael Frey'in olması bekleniyor. Bilindiği gibi kulüp geçtiğimiz günlerde Miha Zajc, Zanka, Michael Frey ve Jailson'a lisans çıkartmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lisans müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA