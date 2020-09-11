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Haberler Fenerbahçe Rizespor - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

Rizespor - I

'de 2020-2021 sezonu ile arasında oynanacak olan mücadele ile başladı. iki başarılı ekibi Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Rizespor - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

11.09.2020, 19:46

Süper Lig yeniden başlıyor. Açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi taraftarlar tarafından karşılaşma hakkında tüm detaylar araştırılırken, maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Rizespor - Fenerbahçe maçı 11 Eylül saat 20:00'da Bein SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Mücadele corona virüsü salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

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