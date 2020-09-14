Fener hareketli

Sezona Ç.Rize galibiyetiyle başlayan F.Bahçe'de dün transferde hareketli saatler yaşandı. Kanarya'nın Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, dün resmen sarı-lacivertli ekipten ayrılarak İtalyan ekibi Lazio'nun yolunu tutarken yıldız isim ayrılığı ile ilgili, "Gönül isterdi ki şampiyonluk yaşayıp ayrılmak, ama nasip değilmiş. Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım.' diye konuştu.

MARCEL TISSERAND SEVİNCİ

F.Bahçe, Muriç'in ayrılığının hemen ardından transferde gaza basarken Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ın da transferini bitirdi. 27 yaşındaki stoper ile anlaşma sağlayan Kanarya böylelikle savunma hattını daha da güçlendirdi. Sarı-lacivertliler şu ana kadar Lemos, İsmail, Mert Hakan, Caner Erkin, Valencia, Gökhan Gönül, Novak, Jose Sosa, Barış, Thiam ve Sinan'ı kadrosuna katmıştı.

İKİ GOLCÜYE İMZA ATTIRILACAK

Fenerbahçe bu hafta içinde de forvet transferi çözecek. Teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan öğrencisi olan Papiss Cisse'yi takımda görmek isterken üç isimle daha temaslar sürüyor. Bas Dost'un bonservisi için E.Frankfurt'la görüşmeler aralıksız devam ederken Samatta için ise Aston Villa ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıklar yapıldığı iddia edildi. Porto'da forma giyen Ze Luis de adaylar arasında yer alıyor.