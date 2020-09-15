Fenerbahçe, Vedat Muriç'in 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon Euro bedelle Lazio'ya sattığını açıkladı.
Fenerbahçe, Vedat Muriç'in 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, yıldız oyuncu Vedat Muriqi'nin satış değerini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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