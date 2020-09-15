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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, yıldız oyuncu Vedat Muriqi'nin satış değerini açıkladı

, yıldız oyuncu Muriqi'nin satış değerini açıkladı

, Muriqi'yi 17.5 milyon bedelle 'ya sattığını açıkladı.

Fenerbahçe, yıldız oyuncu Vedat Muriqi'nin satış değerini açıkladı

15.09.2020, 18:22

Fenerbahçe, Vedat Muriç'in 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

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