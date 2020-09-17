F. Bahçe’ye süper golcü

Vedat Muriç'in Lazio'ya transferi sonrası golcü arayışlarına hız veren F.Bahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını Kanarya'nın Liverpool forması giyen Divock Origi için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulunduğunu yazdı. "anfiedlwatch.co.uk"un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi Belçikalı başarılı golcü için görüşmelerde bulundu ve bu toplantıda masaya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini koydu. Yıldız futbolcuyu Kanarya dışında İngiltere'den Aston Villa, Fulham, Brighton ve Newcastle United da istiyor. Fenerbahçe'nin listesinde Divock Origi dışında Porto'dan Ze Luis ve Aston Villa'dan Samatta bulunuyor.

ZAHAVİ KONUŞTU

Transferde adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi, konuya ilişkin olarak Sport1'e açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye transferinin söz konusu olmadığını aktaran Zahavi, "Güzeldi, güzel bir projeydi ama bazı şeyler istediğim şekilde gerçekleşmedi. İstanbul ekibi Fenerbahçe'ye transfer olmadım, olmayacağım da" şeklinde konuştu.