F. Bahçe şaşırttı

Süper Lig'de ilk hafta Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, sahasında 9 kişi kalan ligin yeni ekibi Hatayspor ile berabere kaldı: 0-0. 9. dakikada Gökhan'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Munir kurtardı. 31'de sol kanattan Caner'in ceza sahası içine yaptığı ortada Valencia'nın dokunamadığı top kaleci Munir'de kaldı. 35'te ceza sahası dışından Ozan'ın şutunda top savunmaya çarpıp oyun alanına geri döndü.

DİREK GÖKHAN'A İZİN VERMEDİ

52'de Lemos'un uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Munir meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 64'te Sosa'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Lemos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı. 65'te sağ çaprazdan Sosa'nın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Gökhan'ın kafa vuruşu direğe çarpıp oyun alanına döndü. 71'de sağ taraftan Gökhan'ın ceza sahasına ortasında ön direkte Caner'in dokunduğu topu kaleci Munir kontrol etti. 85'te Mert Hakan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Deniz'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. Maç başladığı gibi bitti.



CANER VE GÖKHAN 4 YIL SONRA ÜLKER'DE

Fenerbahçe'den 2016'da ayrılan ve 4 yıl sonra takıma dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül, uzun bir aradan sonra sarı-lacivertli formayla Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı. Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra İtalya ekibi Inter ve Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin, 1666 gün sonra Kadıköy'de Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi. Beşiktaş'ta geçirdiği 4 sezonun ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül ise 1590 gün sonra Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli formayı giydi.



BULUT'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Bulut, ilk 11'de görevlendirdiği Serdar Aziz, Deniz Türüç ve Michael Frey'i yedeğe çekti. Sarı-lacivertli takımın çalıştırıcısı, bu oyuncuların yerine Lemos, Ozan ve Enner Valencia'ya ilk 11'de şans verdi. Kanarya'da Nabil Dirar ile Garry Rodrigues, Atakaş Hatayspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı.