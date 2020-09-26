Planlar hazır

Süper Lig'de yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisi için geri sayım başlarken, her iki takımın hocası da planlarını hazırladı. G.Saray'da Fatih Terim, H.Split maçında sahaya sürdüğü 11'de büyük değişikliğe gitmeye hazırlanırken orta sahadaki klas ayakları ile rakibini etkisiz hale getirmeye çalışacak. Tecrübeli hocanın Belhanda, Taylan, Emre, Feghouli ve Arda gibi isimlere özel görevler vereceği öğrenilirken hücumda Falcao ile sahaya çıkması bekleniyor. Saracchi'nin yerine Linnes'e şans tanıyacak olan Terim'in oyuncularından kaleyi gördükleri yerden yoklamalarını istediği gelen haberler arasında. F.Bahçe'de ise Erol Bulut önde baskı yaparak G.Saray savunma hattını hataya zorlayacak. Oyuncularına rakibinin zaaflarını ezberleten deneyimli çalıştırıcının orta sahayı da kalabalık tutmayı hedeflediği bildirildi. Kanatlarla birlikte hızlı çıkmayı hedefleyen Bulut'un orta sahada Ferdi'den çok şey beklediği Valencia ve Thiam ikilisi ile savunmanın direncini kırmaya çalışacağı kaydedildi.



G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ile F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim'in 5-3 üstünlüğü bulunurken iki hoca ilk kez derbide rakip olacak. İki teknik adam ilk defa 12 Mayıs 2018'de Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında karşılaştı. Mücadeleyi Aslan, 2-0 kazandı.

SADECE 1 MAÇ BERABERE BİTTİ

Fatih Terim ile Erol Bulut bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda Terim Galatasaray'ın başındayken, Bulut da Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'u çalıştırıyordu. Söz konusu maçlarda Terim'in öğrencileri 5 kez sahadan galip ayrılırken, Bulut'un talebeleri ise 3 defa kazandı. 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Terim'in takımı 15 gol atarken, Bulut'un ekipleri ise 11 gol kaydetti.



DERBİDE KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR

G.Saray-F.Bahçe'nin 42'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 53 randevusunda hakemler toplam 42 kırmızı, 309 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 53 maçta iki takımın futbolcuları 21'er kez kırmızı kartla cezalandırıldı.



SADECE 3 GALİBİYET

G.Saray, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 20 karşılaşmanın sadece üçünden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Fenerbahçe ile yaptığı 10 derbinin birini kazanırken 7 beraberlik aldı. Galatasaray, bu süreçte sarı-lacivertlilerle yaptığı 2 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.