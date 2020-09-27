Galatasaray - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 3. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray seyircisiz maçta ezeli rakibi ebedi dostu Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
GALATASARAY'IN DERBİ İLK 11'İ:
Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Belhanda, Falcao
FENERBAHÇE'NİN 11'İ:
Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jose Sosa, Deniz Türüç, Mame Thiam, Enner Valencia.
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