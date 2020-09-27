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Haberler Fenerbahçe Galatasaray - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

- I CANLI ANLATIM

'in 3'üncü haftasında , 'yi konuk edecek. Stadı'nda oynanan mücadelede hakem düdüğü çaldı.

Galatasaray - Fenerbahçe I CANLI ANLATIM

27.09.2020, 18:01 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020,18:58

Süper Lig'in 3. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray seyircisiz maçta ezeli rakibi ebedi dostu Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

GALATASARAY'IN DERBİ İLK 11'İ:

Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Belhanda, Falcao

FENERBAHÇE'NİN 11'İ:

Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jose Sosa, Deniz Türüç, Mame Thiam, Enner Valencia.

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