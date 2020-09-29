F. Bahçe hareketli

Süper Lig'de derbide Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanmaya başlandı. Sarı-lacivertliler, 10 yıldır Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca için bir kez daha girişimde bulundu. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Başakşehir Başkanı Göksal Gümüşdağ ile görüştüğü ve Visca için para artı takas önerisinde bulunduğu ifade edildi. Taraflar arasında görüşmeler sürerken, F.Bahçe yönetiminin bu hafta içinde Porto'dan istediği Ze Luis transferini de bitireceği gelen haberler arasında.



BÜYÜK REVİZYON OLACAK

5 Ekim'de sona erecek transfer dönemi öncesinde F.Bahçe yönetimi, Galatasaray kadrosuna alınmayan 5 oyuncuyla da yollarını ayırma kararı aldı. Kendisine sunulan indirim teklifini kabul etmeyen Ser-dar Aziz, ismi Olimpiakos ile anılan Rodrigues, bekleneni veremeyen Frey, takımdan gönderilmek istenen Nabil Dirar ile Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ın istediği Allahyar ile vedalaşılacak.