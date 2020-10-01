Fener saldırıyor

Fenerbahçe yönetimi, orta sahaya ve forvete takviye yapmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kosovalı golcü Vedat Muric'in Lazio'ya gitmesinin ardından Aston Villa'dan Mbwana Samatta'yı alan ancak alternatifini de üretmeye çalışan sarı-lacivertliler, Alanyaspor'un yıldızı Papiss Cisse ile de görüşmelere başladı.

İKİ FUTBOLCU DA TAMAM

35 yaşındaki golcü dün İstanbul'a gelirken, yönetim 1 milyon Euro garanti para ve 500 bin Euro da imza parası karşılığında prensipte anlaşma sağladı. Cisse ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Kariyerine Fransız ekibi Metz'de başlayan Cisse, Freiburg, Newcastle United, Shandong Luneng ve Alanyaspor'da forma giydi. Cisse geçen sezon 38 maçta 26 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Cisse bu gollerin 22'sini ligde, 4'ünü de Ziraat Türkiye Kupası'nda attı. F.Bahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la sözleşmesini fesheden Giuliano ile de görüştü. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncuyla da prensipte anlaşma sağ-landı. İmzaların bir-iki gün içinde atıla-cağı belirtil-di. Giuliano, sarı-lacivertlilerde önceki sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 15 gol, 5 asist-lik performansıyla 20 gole doğrudan katkıda bulunmuştu.



CİSSE 9 TAKIMDA OYNADI

FENERBAHÇE'NİN sözleşme imzalayacağı Cisse, kariyerinde 9 takımda oynadı. Son olarak Alanyaspor'da görev yapan Senegalli golcü, Generationfoot, AS Douanes, FC Metz, AS Cherbourg, LB Chateauroux, Freiburg, Newcastle ve SD Luneng'de görev yaptı. Cisse geçen sezon Alanyaspor formasıyla oynadığı 32 karşılaşmada 22 gol attı. Teknik direktör Erol Bulut Cisse için, "Hiçbir antrenmanı kaçırmayan çok iyi bir profesyonel futbolcu" demişti.



ZİNCKERNAGEL'İN FİYATI SORULDU

Fenerbahçe yönetimi, Norveç ekibi Bodo- Glimt'te forma giyen sağ kanat oyuncusu Philip Zinckernagel'in bonservis bedelini sordu. Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun güncel piyasa değerinin 1 milyon Euro olduğu belirtildi. Bu sezon 19 maçta görev yapan Philip Zinckernagel 14 gol attı.



MARKO LİVAJA HABER GÖNDERDİ

FENERBAHÇE'NİN transfer listesinde yer alan golcü Marko Livaja'nın sarı-lacivertli ekipte oynamak istediği belirtildi. AEK'da forma giyen Hırvat futbolcunun sözleşme yenileme önerisini kabul etmediği açıklandı. Yunanistan'ın en etkili gazetelerinden Gazzetta'da yazan Johnny Georgopoulos, "Livaja F.Bahçe forması giymek istiyor" dedi. Inter, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas gibi takımların da formasını giyen futbolcu kariyerinde toplam 245 maça çıkarken 60 gol attı ve 34 de asist yaptı.