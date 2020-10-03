Fenerbahçe - Fatih Karagümrük CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde lige deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan sarı-lacivertliler, sonraki hafta 9 kişi kalan Hatayspor, geçen hafta ise derbide Galatasaray ile golsüz berabere kalmıştı. Haftaya 5 puan ve averajla 8. sırada giren Kanarya, kazanıp çıkışa geçmek istiyor.