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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Fatih Karagümrük CANLI ANLATIM

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'in 4. haftasında lider , deplasmanına konuk oluyor.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük CANLI ANLATIM

03.10.2020, 19:30

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde lige deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan sarı-lacivertliler, sonraki hafta 9 kişi kalan Hatayspor, geçen hafta ise derbide Galatasaray ile golsüz berabere kalmıştı. Haftaya 5 puan ve averajla 8. sırada giren Kanarya, kazanıp çıkışa geçmek istiyor.

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