Fener evinde kral

Süper Lig'de iki haftadır kazanamayan Fenerbahçe, evinde Karagümrük'ü mağlup edip kendine geldi: 2-1. 3. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası dışında topla buluşan Samatta'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin dışından auta çıktı. 5'te Sosa'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Lemos'un kafa vuruşu üst direkten döndü. 19'da Caner Erkin'in sol kanattan açtığı ortaya ön direkte yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 25'te Caner Erkin'in sağ köşeden kullandığı kornerde Samatta'nın vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. 35'te Lemos'un hatalı pasında topu alan Ndao, pasını Salibur'a çıkardı. Bu futbolcunu sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta çıktı.

ALTAY, TAKIMINI KURTARDI

68'de Sosa'nın sağ kanattan açtığı ortada, ceza sahası içinde Samatta düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle gönderdi: 2-0. 75'te Jimmy'in ortasında Lemos'un Sabo ile girdiği ikili mücadelede top eline çarptı. VAR'a giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi. 78'te beyaz noktaya gelen Erik Sabo, topu filelerle buluşturdu: 2-1. 85'te ceza sahasına topla giren Sabo, Lemos'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 87'de penaltıda topun başına geçen Sabo'nun şutunu kaleci Altay oyun alanı içine çeldi. Maç 2-1 sona erdi.



SAMATTA İLK KEZ

Fenerbahçe'nin yeni santrforu Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de forma giydi. Ligde geçen hafta Galatasaray'a karşı oynanan derbide 66. dakikada oyuna giren Samatta, Fatih Karagümrük karşısında ise ilk 11'de şans buldu. Yıldız golcü, takımının iki golüne de adını yazdı.



EROL BULUT'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Erol Bulut, Fatih Karagümrük karşısında geçen haftaki derbi 11'ine göre takımını tek değişiklikle sahaya sürdü. Sarı-lacivertlilerde Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirilen Deniz Türüç, Fatih Karagümrük maçında kadroya alınmazken, bu oyuncunun yerine Mbwana Samatta ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde geçen hafta ilk 11'de görevlendirilen Deniz Türüç'ün yanı sıra Zanka, Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar kadroya alınmadı. Söz konusu oyuncular arasında sadece Nabil Dirar'ın hafif sakatlığı bulunuyordu.