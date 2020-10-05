Fener durmuyor

BU sezon kadrosuna 16 yeni isim katan Fenerbahçe, transferde son bombayı bugün patlatmak için kolları sıvadı. Son olarak Diego Perotti ile anlaşan sarılacivertli ekip orta saha için de Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas için de harekete geçti. Aytemiz Alanyaspor'un 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği Bakasetas için Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin 2.5 milyon Euro olduğu bildirildi. Pazarlıkların ortak noktada buluşması beklendiği ve 3.5 milyon Euro'luk bir bedelle Yunan futbolcunun sarı-lacivertli takıma imza atacağı kaydedildi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda 27 yaşındaki futbolcu Erol Bulut ve Papiss Cisse ile yeniden buluşacak. Güney temsilcisinin geçtiğimiz sezon AEK'ten 700 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Bakasetas oynadığı süreçteki başarılı performansıyla dikkat çekti. 47 kez Alanyaspor'un formasını giyen yıldız oyuncunun bu süreçte toplamda 14 golü ve 8 asisti bulunuyor.