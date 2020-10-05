Fenerbahçe Dimitrios Pelkas'la 4 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer döneminin flaş ekiplerinden Fenerbahçe'de çalışmalar son gün de devam ediyor. Birçok futbolcuya imza attıran, son olarak da Diego Perotti ve Kemal Ademi'yle anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, bir transferi daha bitirdi.

Sarı Kanarya, son olarak PAOK'ta forma giyen giyen Yunan 10 numara Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattı.

TRT Spor'un haberine göre İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçirilen Pelkas'la 4 yıllık sözleşme imzalandı.

DIMITRIOS PELKAS KİMDİR?

Dimitrios Pelkas, 26 Ekim 1993 yılında Yunanistan'da dünyaya geldi. Futbol hayatında PAOK altyapısında başlayan Yunan oyuncu, 2012'de A takıma yükseldi. On numara mevkisinde oynayan Yunan oyuncu, tecrübe kazanması için 2013'te Apollon Pontou'ya kiralandı. Burada 18 maçta 7 gol atan ve dikkatleri üzerine çeken 1.75 boyundaki oyuncu, bir sonraki sezon Portekiz ekiplerinden Vitória Setubal'a kiralandı. Takımın bankolarından olan Pelkas, 30 maçta 4 gol kaydetti ve 2 senelik aranın PAOK'a geri döndü.

PAOK'un değişilmez oyuncuları arasında yer alan yıldız oyuncu, Siyah Beyazlı ekipte geçirdiği 4 sezonda 186 maça çıktı. Takım kaptanı olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Pelkas, Siyah Beyazlı ekipte 1 Yunanistan Süper Ligi, 2 Yunanistan Süper Kupası kazandı.

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