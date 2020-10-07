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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Dirar'ın milli takım kampındaki Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçeli Dirar'ın kampındaki Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, yeni tip koronavirüse yakalandı. Dirar'ın, Fas'ın Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Fenerbahçeli Dirar'ın milli takım kampındaki Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA

07.10.2020, 11:17

Fas Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Rabat'taki milli takım kampında bulunan Dirar'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Dirar'ın, Fas'ın Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldığı, yerine ise Achraf Lazaar'ın alındığı kaydedildi.

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