Fas Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Rabat'taki milli takım kampında bulunan Dirar'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Dirar'ın, Fas'ın Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldığı, yerine ise Achraf Lazaar'ın alındığı kaydedildi.Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya transfer dönemini değerlendirdi Sivasspor kadroda revizyona gitti Şenol Güneş, A Milli Takım'la 65. maçına çıkacak
Fenerbahçeli Dirar'ın milli takım kampındaki Kovid-19 testi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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