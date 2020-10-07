Transferin şampiyonu

Süper Lig'de son iki sezonda umduğunu bulamayan, bu sezon ise hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, ligin transfer şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli ekibin başında 3. sezona giren başkan Ali Koç bu kez güçlü bir kadro oluşturmak için takımı baştan aşağıya yeniledi. İstanbul ekibi, transfer döneminde 18 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil ederken, 21 isimle de yollarını ayırdı. Sezon başında harcama limitine takılan sarı-lacivertliler, Kosovalı golcüsü Vedat Muric'in 17.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro bonus karşılığında Lazio'ya transfer olmasıyla rahatladı. İstanbul temsilcisi transfer ettiği 18 oyuncudan 6'sına 14.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kalan 12 oyuncuyu ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Yönetim ayrıca Fransız futbol adamı Damien Comolli'nin 2 yılda yaptığı 30 transferin 22'siyle de yollarını ayırdı.

İZLER SİLİNDİ

Comolli döneminde transfer edilen isimlerden kadroda kalanların büyük bölümü yedek kulübesinde yer aldı. Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz ve Rodrigues yeni transferlerin gelişiyle ilk 11'in uzağında kaldı.



DİRAR ŞOKU

Fenerbahçe'de Dirar'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Fas Futbol Federasyonu, kampta olan Dirar'a yapılan testin pozitif çıktığını açıkladı. Nabil Dirar milli takım kadrosundan çıkartılırdı.



HÜCUMA 7 TAKVİYE

Fenerbahçe yönetimi, kaleci hariç tüm mevkilere oyuncu transferi gerçekleştirdi. Sarılacivertliler, geçen sezon büyük sıkıntı yaşadığı savunmaya 6 transfer yaptı. Orta saha bölgesini de 3 futbolcu ile takviye eden Fenerbahçe, hücum hattına da 7 oyuncu aldı.



EN PAHALISI TİSSERAND

Fenerbahçe, transfer ettiği futbolculardan en yüksek bonservis bedelini Tisserand için ödedi. Sarı-lacivertliler, Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen Kongolu stoperi 4 milyon Euro karşılığında transfer etti. Tisserand, geçen sezon Wolfsburg'da 15 karşılaşmada forma giymişti.



FENER'DE 3. ARJANTİNLİ

FENERBAHÇE'NİN İtalya'nın Roma kulübünden transfer ettiği Diego Perotti, sarı-lacivertli takımın tarihindeki 3. Arjantinli futbolcusu oldu. Sarı-lacivertliler, tarihindeki ilk Arjantinli futbolcu transferini 2002-2003 sezonu başında Ariel Ortega'yı kadrosuna katarak yapmıştı. İstanbul ekibi, 18 yıl sonra hem Jose Sosa hem de Diego Perotti'yi kadrosuna kattı.



MURİC LAZİO'YA VERİLDİ

KADROSUNU 18 oyuncu ile güçlendiren Fenenbahçe'de ayrılıklarda yaşandı. Deniz Türüç Başakşehir'e, Murat Sağlam Ç.Rize'ye, Frey Beveren'e, Vedat Muric Lazio'ya, Zajc Genoa'ya, Mevlüt Erdinç Karamgümrük'e, Hasan Ali Başakşehir'e, Tolgay Arslan Udinese'ye, Alper Potuk Ankaragücü'ne, Erten Ersu Konyaspor'a, Isla Flamengo'ya, Zanka Kopenhag'a Jailson Dalian'a giderken, Mehmet Ekici boşta kaldı. Kaptan Emre Belözoğlu ise futbolculuk kariyerini sonlandırdı.