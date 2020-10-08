Slimani’den olay itiraf

F.Bahçe'nin 2018 yılında Leicester City'den renklerine bağladığı Islam Slimani, sarı-lacivertli ekipte geçirdiği süreç ile ilgili olay açıklamalarda bulundu. Kanarya'nın ardından Monaco'nun yolunu tutan oyuncunun France Football'a verdiği röportajda "İşler artık futbolun da dışına çıkmıştı. Sezonun ikinci yarısında başkan yanıma geldi ve 'Sen kiralıksın, bundan sonra en iyi futbolcu olsan bile artık takımda oynamayacaksın" dedi." sözleri dikkat çekti. Slimani şöyle devam etti: "Benimle birlikte aynı şeyleri Benzia'ya da söyledi. Ondan sonra antrenmanlara bile almadılar bizi. F.Bahçe'de geçirdiğim bu süre tamamen saçmalıktı. Orada kalmak artık benim için kabusa dönüşmüştü."