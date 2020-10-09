Visca direkten döndü

FENERBAHÇE, Edin Visca transferini gerçekleştiremedi. Transfer gündemini uzun süre meşgul eden "Edin Visca-Fenerbahçe" flörtleşmesi oldu. Transferin bu dönemde gerçekleşmesi beklenirken Başakşehir'li 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertli formayı giyememe sebebi de belli oldu.



BAŞAKŞEHİR TAKAS İSTEDİ

VİSCA'YI isteyen Fenerbahçe'ye iddiaya göre; Başakşehir'den, "Ozan, Novak ve Ferdi'yi bize verin" karşılığı geldi. Transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba sarfeden Emre Belözoğlu bu teklife olumsuz cevap verince imza bu transfer döneminde de yattı. Başakşehir bu gelişme üzerine Boşnak orta saha oyuncusunun mukavelesini 2025 yılına kadar uzattı.