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Haberler Fenerbahçe Visca direkten döndü

Visca direkten döndü

, ’li oyuncu karşılığında Ozan, Novak ve takasına karşı çıkınca yattı.

Visca direkten döndü
Giriş Tarihi: 9.10.2020

FENERBAHÇE, Edin Visca transferini gerçekleştiremedi. Transfer gündemini uzun süre meşgul eden "Edin Visca-Fenerbahçe" flörtleşmesi oldu. Transferin bu dönemde gerçekleşmesi beklenirken Başakşehir'li 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertli formayı giyememe sebebi de belli oldu.

BAŞAKŞEHİR TAKAS İSTEDİ
VİSCA'YI isteyen Fenerbahçe'ye iddiaya göre; Başakşehir'den, "Ozan, Novak ve Ferdi'yi bize verin" karşılığı geldi. Transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba sarfeden Emre Belözoğlu bu teklife olumsuz cevap verince imza bu transfer döneminde de yattı. Başakşehir bu gelişme üzerine Boşnak orta saha oyuncusunun mukavelesini 2025 yılına kadar uzattı.

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