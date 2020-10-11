Fener’de tatlı telaş

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasıyla 2020-2021 sezonun başlayan ve 18 takviye ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'u tatlı bir telaş sardı. Transferin şampiyonu olarak dikkat çeken sarı-lacivertlilerde kadroda 28 oyuncu yer alırken her mevkide alternatif sayısının fazla olması sebebiyle Bulut'un tercihleri ise büyük merak konusu oldu.

YILDIZLAR SAVAŞIYOR

Kanarya'da en çok alternatifi bol olan mevkiler ise on numara ve hücum hattı olarak dikkat çekti. 10 numara rotasyonunda Ozan Tufan'ın yanı sıra yeni transferler Mert Hakan, Pelkas ve Perotti'nin de bu bölgede oynayabilmesi nedeniyle 4 seçenek yer alıyor. Hücum hattında ise tam bir zenginlik yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde golcüler Samatta, Kemal Ademi, Valencia, Thiem ve Perotti arasında rekabet yaşanırken teknik direktör Erol Bulut kadrosunu kurarken en çok da bu bölgede zorlanacak.