  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Fenerbahçe Fener’de tatlı telaş

Fener’de tatlı telaş

Teknik direktör on numara pozisyonu için dört, hücum hattı için ise 6 alternatif arasından tercih yapmak zorunda kalacak

Fener’de tatlı telaş
Giriş Tarihi: 11.10.2020

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasıyla 2020-2021 sezonun başlayan ve 18 takviye ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'u tatlı bir telaş sardı. Transferin şampiyonu olarak dikkat çeken sarı-lacivertlilerde kadroda 28 oyuncu yer alırken her mevkide alternatif sayısının fazla olması sebebiyle Bulut'un tercihleri ise büyük merak konusu oldu.

YILDIZLAR SAVAŞIYOR
Kanarya'da en çok alternatifi bol olan mevkiler ise on numara ve hücum hattı olarak dikkat çekti. 10 numara rotasyonunda Ozan Tufan'ın yanı sıra yeni transferler Mert Hakan, Pelkas ve Perotti'nin de bu bölgede oynayabilmesi nedeniyle 4 seçenek yer alıyor. Hücum hattında ise tam bir zenginlik yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde golcüler Samatta, Kemal Ademi, Valencia, Thiem ve Perotti arasında rekabet yaşanırken teknik direktör Erol Bulut kadrosunu kurarken en çok da bu bölgede zorlanacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fener’de tatlı telaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA