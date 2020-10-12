Fener’de Belözoğlu belirsizliği

Süper Lig'de yeni sezonda yaptığı 18 yeni transfer ile şampiyonluktaki iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu belirsizliği yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte geçen sezon bitimiyle futbolu bırakan ve sportif direktör olarak 18 futbolcunun takıma kazandırılmasında etkin rol oynayan Belözoğlu'nun kulüpteki yeni görevi halen açıklanmadı. Sarı-lacivertli camia yönetim tarafından, Belözoğlu'nun kulüpteki görevinin neden açıklanmadığı en çok merak edilen konuların başında geliyor.

KANARYA'DA 8 SEZON GEÇİRDİ

Transfer bittikten sonra Emre Belözoğlu'nun resmi olarak duyurulması bekleniyordu. Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre bu konuda Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu duyurunun yapılacağı zamanı birlikte belirleyecek. 40 yaşındaki Belözoğlu, G.Saray altyapısında yetişirken İnter ve Newcastle United'da forma giydikten sonra Türkiye'de de Başakşehir'de görev yapmış, F.Bahçe'de ise tam 8 sezon top oynamıştı.