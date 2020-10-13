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Mesut’un aklı F.Bahçe’de

Arap ekibi Al Nasr’ın 5 milyon sterlinlik teklifini reddeden Arsenalli yıldız, devre arasında Kanarya’ya imza atacak.

Mesut’un aklı F.Bahçe’de
Giriş Tarihi: 13.10.2020

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta ile bir türlü yıldızı barışmayan Mesut Özil'in aklı Fenerbahçe'de kaldı. İngiliz temsilcisinin yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen 31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu sarılacivertli ekip için Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifi kabul etmedi. Arap kulübü Al Nasr, 31 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon sterlinden 2 senelik sözleşme teklif etti.

UMUDU DEVRE ARASINDA
TYC Sports'ta yer alan habere göre Mesut Özil ise bu teklifi kabul etmedi. Yaz transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan ve sarı-lacivertli ekibe imza atamayan Özil'in devre arasında İstanbul'a gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Özil, İngiliz kulübünde şimdiye kadar 254 karşılaşmaya çıktı.

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