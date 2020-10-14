En değerlisi Uğurcan

Süper Lig'de en yüksek piyasa değerine sahip olan oyuncular belli oldu. Ünlü Alman sitesi transfermarkt, Süper Lig ara güncelleme sonrası en yüksek piyasa değerine sahip olan 25 oyuncuyu açıkladı. Trabzonspor'un 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır 16 milyon Euro değeriyle listenin başında yer aldı. Yine Trabzonspor'dan yıldız futbolcu Abdülkadir Ömür 13 milyon Euro ile ikinci sırada kendine yer buldu. En değerli 25 oyuncunun arasında 7 yerli futbolcu bulurken, 18 de yabancı oyuncu yer aldı. Fenerbahçe'nin uzun yıllardır peşinde koştuğu Başakşehir'in yıldızı Edin Visca 12.5 milyon Euro'luk değeriyle listede 3. sırada. Beşiktaş'ın Porto'dan transfer ettiği Aboubakar ise 5 milyon Euro ile son sıraya yerleşti.



İŞTE oyuncu değerleri: Uğurcan Çakır 16 milyon Euro, Abdülkadir Ömür 13 milyon Euro, Visca 12.5 milyon Euro, Samatta 9.5 milyon Euro, Marcao 9 milyon Euro, İrfan Can Kahveci 9 milyon Euro, Giuliano 9 milyon Euro, Altay Bayındır 8 milyon Euro, Ljajic 7.5 milyon Euro, Nacer Chadli 7 milyon Euro, Josef de Souza 7 milyon Euro, Montero 6.7 milyon Euro, Luyindama 6.5 milyon Euro, Saracchi 6.5 milyon Euro, Gustavo 6 milyon Euro, Afobe 6 milyon Euro, Ozan Tufan 6 milyon Euro, Elabdellaoui 6 milyon Euro, Feghouli 5.5 milyon Euro, Ekuban 5.5 milyon Euro, Ghezzal 5.5 milyon Euro, Emre Kılınç 5.5 milyon Euro, Dorukhan Toköz 5 milyon Euro, Rafael 5 milyon Euro, Aboubakar 5 milyon Euro.