F.Bahçe’nin başı dertte

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen ve sezon öncesi kadrosunu baştan aşağıya yenileyen Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ile Nabil Dirar sancısı yaşanıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un istemediği iki oyuncuyla transfer dönemi sona ermesine rağmen henüz yolların ayrılamadığı için iki yıldızın baş ağrıtmaya devam ettiği belirtildi. Sarı-lacivertliler hem Garry Rodrigues hem de Nabil Dirar'ı transfer dönemi süren ülkelere göndermek için yoğun çaba harcıyor. Eğer girişimler sonuçsuz kalırsa, yönetim iki yıldız için toplam 4 milyon Euro'luk (Yaklaşık 37 milyon lira) maaş ödemesi yapmak zorunda kalacak.

PELKAS'A ÖZEL UÇAK

Bu arada yönetim, yeni transfer Pelkas'ın sarılacivertli formayı giymeden Yunanistan Milli Takımı'na katılmak için ülkesine gitmesi üzerine harekete geçti. Bugün Kosova maçının ardından Pelkas'ı İstanbul'a getirmek için yönetim özel uçak hazırladı. Pelkas bu sayede gecikmeden İstanbul ekibine dönüş yapabilecek. Öte yandan Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de Serdar Aziz belindeki ağrılar sebebiyle idmanda yer almadı.