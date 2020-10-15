F.Bahçe’de Koç konuştu

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi ve dikkat çekici ifadeler kullandı. Başkan Koç, "Transferleri Ali Koç yapmadı, Fenerbahçe Spor Kulübü yaptı. Limit konusunda her sezon yaygara yapılıyor. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar deniyor. Geçen seneki Zorlu olayı gibi algı yaratma var. Her sene bunları yaşıyoruz. Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etmeleri bizi rahatsız ediyor. Transfer yapmak önemli değil, takım olmak önemli. Peşinen Fenerbahçe'yi şampiyon yapanlar 'Ben demedim mi' diyecekler? Puan kayıpları devam edecektir. 2 senede yaşamadığımız çekmediğimiz çile kalmadı şimdi mutlu olma şampiyon olma zamanı" diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, görevi açıklanmayan Emre Belözoğlu ile ilgili de "Emre Belözoğlu'nun başarısı çok fazla. Bu işte oldukça tecrübesiz olmasına rağmen tecrübeli gibi adımlar attı. Bu beni çok etkiledi. Emre bu süreçte üstüne düşeni yapmıştır. Gelecek vaat eden futbolcu isimlerini belirledi. Emre, doğru isim yoğunluktan açıklanmadı. En son açıklayalım, hak ettiği şekilde açıklayalım dedik, aceleye getirmek istemedik. Ama 1 hafta, 15 gün içinde açıklayacağız" şeklinde yorum yaptı.