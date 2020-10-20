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Haberler Fenerbahçe Fener fark yarattı

Fener fark yarattı

Sarı-lacivertliler, 5 haftada topladığı 11 puanla son 5 sezonun en başarılı grafiğine imza atarak, performansıyla dikkat çekti.

Fener fark yarattı
Giriş Tarihi: 20.10.2020

SÜPER Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek başarılı grafiğini sürdüren Fenerbahçe, son 5 sezonunun en iyi başlangıcına imza attı. Süper Lig'de 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Kanarya, hanesine 11 puan yazdırarak namağlup unvanını korurken 5. haftalar itibarıyla son 5 sezonunun en iyi performansını sergiledi. Fenerbahçe, 2015- 2016 sezonunun ilk 5 haftasında 13 puan elde etmişti. Kanarya aynı süreçte sırasıyla 2016-2017 sezonunda 7, 2016- 2017 sezonunda 7, 2017-2018 sezonunda 8, 2018-2019 sezonunda 6 ve geçen sezon ise 10 puan toplamıştı.Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır da başarılı grafiği ile önemli katkı sağladı. Sarı-lacivertli takımda ikinci sezonunu geçiren 22 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 5 haftalık sürecin 2'sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Altay, özellikle Ç.Rizespor, Fatih Karagümrük ve Göztepe maçında yaptığı kritik kurtarışlarla alınan galibiyetlerde önemli rol oynadı.

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