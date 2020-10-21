F.Bahçe’de Ozan Tufan fırtına gibi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan durdurulamıyor. Milli Takım'daki müthiş formunu Fenerbahçe'ye de taşıyan Tufan, Göztepe maçının gizli kahramanı oldu. Erol Bulut'un daha ofansif bir görev verdiği 25 yaşındaki yıldız, kıran kırana rekabette formayı kimseye vermeyeceğini gösterdi. 25 yaşındaki oyuncu sezona Rize maçında kulübede oturarak başladı, Hatay karşısında 45 dakika sahada kaldı. Galatasaray derbisinde 87 dakika, Karagümrük maçında ise 58 dakika süre aldı.

OZAN TUFAN TRANSFERİN GÖZDESİ

Ozan Tufan için kırılma anı Milli Takım'da Almanya, Rusya ve Sırbistan maçlarında gösterdiği müthiş performans oldu. Tufan, 12 günde 4. maçına çıkmasına rağmen Göztepe karşısında sahanın en iyisiydi. İzmir ekibi karşısında ilk kez 90 dakika süre alırken, başarılı performansını Pelkas'a yaptığı asistle taçlandırdı. Transferin gözde ismi oldu.



EROL BULUT'TAN UYARI

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'tan oyuncularına uyarı geldi. 45 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculardan girilen pozisyonları daha iyi değerlendirmelerini ve maç içinde disiplinden uzaklaşmamalarını istedi. Sezon başından bu yana kaçırılan pozisyonları bir videoda toplayan Bulut'un, yaptığı analizleri futbolcularına aktararak bu sorunu çözmeye çalıştığı belirtildi. Bulut'un futbolcularıyla yaptığı görüşmede, Göztepe maçında skor avantajını ele geçirdikten sonra konsantrasyon kaybı yaşadıklarına vurgu yaptığı kaydedildi. Bu arada sakatlığı süren Perotti takımdan ayrı çalıştı.