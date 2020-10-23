Milan’dan Ozan’a kanca

SEZONA iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, scoutların ve menajerlerin ilgisini çekerken dün flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan devi Milan'ın milli futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçtiği öne sürülürken Çizme temsilcisinin Milli Takım'dan takım arkadaşı Hakan Çağlanoğlu'dan da sürekli bilgi akışı sağladığı gelen bilgiler arasında. Bu sezon lig karşılaşmasında 307 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu A Milli Takım formasıyla da 3 maçta 270 dakika görev yaptı ve 1 gol kaydetti. Premier Lig'den de bir takımın yine istatistik konusunda Türkiye'nin tanınmış bir organizasyonundan Ozan Tufan'ın son 1 yıldaki tüm özel istatistiklerinin yer aldığı bir rapor talep ettiği gelen haberler arasında.

DEVRE ARASINDA NETLEŞEBİLİR

OZAN için devre arası transfer hareketliliğinin yaşanması beklenirken yaşanacak gelişmelerin sonucu merak ediliyor. 2015-1016 sezonunda Bursa'dan alınan oyuncu arada bir sezon Alanyaspor'da kiralık görev almıştı.