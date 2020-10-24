Taktik spor savaşı

Süper Lig'de F.Bahçe ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak haftanın maçı öncesi iki teknik adam da planlarını hazırladı. Kanarya'nın bu önemli sınavda da hücum gücüne güvendiği teknik direktör Erol Bulut'un ileri uçtan başlayan bir savunma anlayışı ile rakibi kendi yarı alanına hapsetmek istediği öğrenildi. Samatta, Valencia gibi yıldızlarına özel görevler verecek Bulut rakiplerinin eski oyuncusu Jose Sosa'dan da çok şey bekliyor. Trabzon'da ise Eddie Newton, Nwakaeme ve Afobe ikilisi ile Kanarya'nın zayıf karnı olan savunmasında problem yaratmayı hedefliyor. Rakibe alan bırakmamak isteyen Newton, orta sahada da F.Bahçe'nin etkili ayaklarını kilitleyip üstünlüğü eline geçirmek için uğraşacak.