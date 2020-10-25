Süper heyecan

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı lacivertli İstanbul temsilcisi namağlup unvanını sürdürmek isterken 5 haftada 5 puan alan Karadeniz ekibi ise beklenen patlamayı yapmak istiyor. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. F.Bahçe'nin rakibine karşı galibiyet sayısında 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.



FENERBAHÇE ÜSTÜN

Sarı-lacivertli ekip, 94 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 127 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 41 galibiyet elde etti. Son 9 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin 159 golüne, Trabzon 141 golle cevap verdi.



27

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 61 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 23 karşılaşmada da eşitliği bozamadı, F.Bahçe 87, Trabzonspor 60 gol kaydetti.



23

Trabzon, F.Bahçe ile deplasmanda oynadığı son 23 lig maçında galibiyet alamadı. Bordo-mavililer bu maçlarda 12 kez mağlup oldu, 11 defa berabere kaldı, hiç yenemedi. Geçen sezon kupadaki maçta ise Karadeniz ekibi 3-1 galip geldi.



51

Trabzonspor, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 31 maçta kalesinde 51 gol gördü, rakip fileleri ise 30 kez havalandırdı. Fenerbahçe, Trabzonspor ile İstanbul'da bahçe, yaptığı son 31 müsabakanın 27'sinde rakibine en az bir gol atmayı başardı.