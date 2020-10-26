Fener seriye bağladı

Süper Lig'de Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u mağlup ederek yenilmeme serisini 24 yıla çıkardı: 3-1. 8. dakikada sol kanattan Caner'in arka direğe açtığı ortaya Valencia kafa ile vurdu. Bu vuruşta top az farkla üstten dışarıya çıktı. 23'te Lemos ve Sosa'nın yaşanan hava topu pozisyonundaki anlaşmazlığı sonucu topu kapan Afobe'nin ceza sahası içine girerek çektiği şut filelerle buluştu: 0-1. 25'te Valencia'nın pasını alan Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Uğurcan uzanarak topun sahibi oldu. 51'de Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte kafa

yı vuran Tisserand'ın şutu direkten sekip Serkan'ın bacaklarına çarparak ağlar-la buluştu: 1-1. 55'te Pelkas'tan aldığı topla hareket-lenen Cisse

pasını aktardı. Topla buluşan Valencia düzgün bir şutla ağları havalandırdı: 2-1. 63'te Baker'ın rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinden çektiği şut direk dibinden dışarı çıktı.

CİSSE SKORU BELİRLEDİ

72'de Caner korneri kullandı, Gökhan ön direkte topu arkaya doğru havalandırdı. Arka direkte bomboş kalan Cisse topu ağlara yolladı: 3-1. 90+2'de Gökhan'ın sağ kanattan ortasında Cisse kafayı vurdu, top üst direkte patladı. Karşılaşma 3-1 sona erdi.



KANARYA'DA EKSİKLER DÖNDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde son oynadıkları ve 3-2 kazandıkları Göztepe müsabakasına göre kadroda iki değişiklik yaptı. Sarı-lacivertlilerde bu maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Gökhan Gönül ve cezalı olduğu için oynayamayan Lemos takıma döndü. Gökhan, Nazım Sangare yerine oynarken, Lemos'ta Serdar Aziz'in yerine Trabzonspor maçına ilk 11'de başladılar.



LOCALAR DOLDU

FENERBAHÇE'NİN Trabzonspor ile oynadığı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. TFF'nin locaların yüzde 50'si kadar taraftarın maçları izleyebileceğini açıklamasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Fenerbahçeli taraftarlar geçen sezondan beri ilk kez takımlarıyla buluşurken maç öncesi futbolcuları çağırıp destek verdi.



24 YILDIR YIKILMIYOR

Trabzonspor'a geçen sezon kupada 23 yıl sonra yenilen Fenerbahçe, lig maçında Karadeniz ekibini yenerek rakibi karşısında sahasındaki serisini 24 yıla çıkardı. Bordo-mavili ekibe sahasında en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olan İstanbul temsilcisi, bu maçtan sonra 13 galibiyet alırken 11 karşılaşma berabere sona erdi.



SOSA VE NOVAK BU KEZ RAKİP

Fenerbahçe'nin sezon öncesi kadrosuna kattığı Jose Sosa ve Filip Novak eski takımlarına rakip oldu. 2018 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a gelip 2.5 sezon oynayan Novak ile Sosa bu kez rakip oldu. İki yıldız müsabaka öncesi eski takım arkadaşlarıyla konuşarak hasret giderdi. Sosa, maça ilk 11'de başlarken Novak yedek soyundu.



GOLLE TANIŞTILAR

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Papiss Cisse ve Enner Valencia, Trabzonspor maçında attıkları gollerle hem galibiyeti getirdi hem de sarı-lacivertli formayla ilk gollerini attılar. Valencia 55. dakikada Cisse'nin asistinde takımını öne geçirdi. 72'de Cisse galibiyeti perçinledi.

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