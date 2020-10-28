Fenerbahçe’den süper başlangıç

Fenerbahçe, sezona süper bir başlangıç yaptı. Ligin ilk 6 haftasında yenilgi yüzü görmeyen ve 14 puan toplayan sarı-lacivertliler, en son 2011-2012'de aynı periyodu namağlup bitirmeyi başarmıştı. Sezon öncesi kadroyu yenileyen ve 16 transfer yapan İstanbul temsilcisi, hiç uyum sorunu yaşamadı. İlk 6 haftada Rizespor, Karagümrük, Göztepe ve Trabzonspor'u mağlup eden Kanarya, Galatasaray ve Hatay deplasmanlarından da beraberlikle döndü. Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminin ilk sezonunda 6 haftada 7 puan, ikinci sezonunda ise 11 toplamıştı.

BULUT FARK YARATTI

Teknik direktör Erol Bulut da 1999-2000 sezonunda Turhan Sofuoğlu'ndan sonra Fenerbahçe'nin başındaki ilk 6 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen ilk teknik adam olmayı başardı.



BAKASETAS'I İSTİYORLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Pelkas, Bakasetas, Livaja hakkında Yunan basınına konuştu. Bulut, "Pelkas'a sahip olduğum için çok mutluyum. Alanyaspor'dan Bakasetas'ı almaya çalıştım ama olmadı. Gelecekte tekrar birlikte çalışmayı isterim. Livaja ise bize teklif edildi ama ilgilenmedim" diye konuştu.