F.Bahçe’de imza şov

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de yer alırken, teknik direktör Erol Bulut ile Emre Belözoğlu'nun bir kağıt üzerine değilde Fenerbahçe forması üzerine imza atarak kendisini 1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlaması dikkati çekti. 3 saat 20 dakika süren törende basın mensuplarının sorulanı cevaplayan başkan Ali Koç, "Transferde mükemmele yakın bir iş çıkardık. Günü kurtarmayla bir yere gidemeyiz. Emre Belözoğlu, sıkıntılı süreci minimum şekilde atlatmamız için şikayet etmeden bütün görevleri aldı. UEFA'nın sattığın kadar alabilirsin kuralından dolayı manevra alanımız da sıkıntılıydı. Emre, şapkadan tavşan çıkardı ve bu transfer sürecini en iyi şekilde götürdü" dedi.



EMRE F.BAHÇE'NİN PARÇASIDIR

Başkan Ali Koç şöyle konuştu: "Emre Belözoğlu buranın bir parçasıdır. Ben tünelin sonunda ışık görüyorum. İnşallah sezon sonunda şampiyon olacağız."



BULUT: ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bu sezon 29. şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirtti. Bulut, "Burada 4 yıl boyunca futbol oynadım ve şampiyon oldum. Bizim buraya gelip yapmak istediklerimiz ortada. Ekibimiz, sportif direktörümüz olsun, hepimizin hedefi var. İlk 11'i belirlerken tek başıma karar vermiyorum. Ekibimle beraber karar veriyoruz. Her futbolcu hazır olmak zorunda. Ben hiç bir futbolcuyu kimseden ayırmıyorum. Kimden daha çok verim alırsak onu oynatmaya çalışıyoruz" dedi.



BELÖZOĞLU: LİDERİMİZ BULUT'TUR

Sportif direktör Emre Belözoğlu, bazı hayallerini ertelediğini ancak hep Fenerbahçe'nin içinde olmak istediğini belirtti. Belözoğlu, "Sportif başarı futbol takımımız için kaçınılmazdı artık. İnandığımız oyuncuların birçoğunu getirdik ama transfer şampiyon yapmıyor. Planlamamızı şu an için senelik yaptık. Ben kulübede olmayacağım. Samandıra'da liderimiz Erol Bulut. 18 futbolcu getirdik. F.Bahçe'nin hedefi her sezon şampiyon olmaktır. Bizim için ikinci olmak bile başarısızlıktır" diye konuştu.