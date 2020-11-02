F.Bahçe zirve aşkına

Yenilen kadrosuyla sezonun en flaş ekipleri arasında gösterilen Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Kanarya, bu maçı kazanıp maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Bilindiği üzere lider Alanyaspor'un Göztepe ile oynayacağı karşılaşma İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

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Fenerbahçe, Fraport Antalyaspor mücadelesine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Gustavo ise sarı kart ceza sınırında.