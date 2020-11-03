Fenerbahçe ışıldıyor

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u mağlup ederek 4'te 4 yaptı: 1-2. 11. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz'in kafa vuruşunda kaleci topu güçlükle çıkardı. 23'te Gustavo'nun şutu kalecide kaldı. 43'te ceza alanı içinde Serdar Aziz'in topuğuna bastığı gerekçesiyle Jahovic'e hakem önce sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem kırmızı kartına başvurdu. 49'da Valencia'nın yerden çevirdiği topa Ozan vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1.

PEROTTİ GALİBİYETİ GETİRDİ

52'de Orgill'in defans arkasına doğru kaldırdığı topta Podolski şık bir vuruş yaptı: 1-1. 59'da Gustavo çok sert vurdu, üst direğe çarpan top çizginin önüne düştü. 81'de Cisse kontrol etti ve şutunu çekti. Savunma çizgiden çıkardı. Seken topa Ademi vurdu savunma bir kez daha başarılıydı. 83'te Perotti, ceza alanında yerde kalınca hakem penaltı verdi. 84'te Perotti atışı gole çevirdi: 1-2. 90+6'da Sinan,f aul sonrası topa vurunca sarı kart gördü. Ardından hakeme omuzla çarpan Sinan hakem tarafından oyundan atıldı. Karşılaşma 2-1 sona erdi.



LEMOS YERİNE SERDAR

SÜPER Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Erol Bulut, geçtiğimiz hafta oynadıkları Trabzonspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Mauricio Lemos'u yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Serdar Aziz'i ilk 11'de görevlendirdi. Serdar bu sezon 2. kez ilk 11'de maça başladı. Sarılacivertlilerde Antalyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilen yeni transfer Arjantinli futbolcu Diego Perotti, ilk kez Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer aldı.