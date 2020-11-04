Fenerbahçe fırtına gibi

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan F.Bahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerken, istatistiklerde de ortalığı kasıp kavurdu. Bu sezon dış sahada 4 maçta 10 puan toplayan İstanbul ekibi, Antalya deplasmanında özellikle ikinci yarıda rakip kaleyi ablukaya aldı. Skorun 1-1'e gelmesinin ardından baskısını daha da artıran sarı-lacivertliler maçın hakimiyetini de ele geçirdi. 90 dakika boyunca toplamda 28 şut atan Kanarya, bunların onunda isabet sağladı. Bu şut rakamı, sarı-lacivertlilerin son 3 sezonda dış sahadaki en yüksek sayısı olurken 9 farklı oyuncu da şut denemesinde bulundu. Kanarya 45 orta denemesinde bulunup gol arayışlarını sürdürürken, 17 ortada da isabet sağladı. 45 kez rakip ceza sahasında topla buluşan sarı-lacivertli oyuncular, bu sezon Süper Lig'deki tüm takımlar içerisinde en yüksek orana ulaştı. Performansı ile alkışları toplayan Caner Erkin maça damga vurdu.

CANER ERKİN FARK YARATTI

Takımının 45 ortasının 25'ini yapan Caner Erkin, bunların 12'sini akan oyunda, 13'ünü duran topta yaparken 9 kez de isabet sağladı. Teknik direktör Erol Bulut, iyi bir çıkış yakaladıklarını bunun da devamının geleceğini söyledi.