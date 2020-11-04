Kanarya Dorukhan’ı çok istiyor

Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'taki geleceği belli olmayan Dorukhan Toköz'ü resmen istedi. Beşiktaş ile sözleşme yenileme konusunda henüz anlaşmaya varamayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun devre arasında F.Bahçe ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Dorukhan Toköz'ü sezon başında isterken, Beşiktaş yönetimi ise transfere sıcak bakmamıştı. Sarı-lacivertli ekibin bu transferde ısrarcı olduğu ve 1.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

ALİ AKMAN DA GÜNDEMDE

F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin transfere nokta koymak için bir araya geleceği öğrenildi. Bu arada sarı-lacivertliler, Bursaspor'un yeni yıldızı Ali Akman'a talip oldu. 18 yaşındaki Akman, 8 haftada 7 kez ağları sarstı. Yönetimin uzun süredir genç yıldız adayını izlettirdiği ve devre arasında Akman'ı renklerine bağlamak istediği belirtildi. Bursaspor ise genç yıldız için 2 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.