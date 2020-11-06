Perotti’ye yer aranıyor

F.BAHÇE'DE Perotti'nin performansı teknik direktör Erol Bulut'un kafasını karıştırdı. Başarılı teknik adam Antalya karşısında oyuna girdikten sonra maçı alan hamleleri yapan Arjantinli oyuncuyu Konya karşısında 11'e koymayı düşünüyor. Bu durumda ya Pelkas, ya Sosa'dan birisi kulübenin yolunu tutacak. Bulut'un hangi ismi keseceği netlik kazanmazken Enner Valencia'nın da adaylar arasında olduğu konuşuldu.

ÖMER FARUK AÇIKLAMASI

SPORTİF Direktör Emre Belözoğlu ise Ömer Faruk ile ilgili açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Ömer Faruk Beyaz bizim için çok değerli. Kariyeri için plan yapacağız. Bu konunun da çok iyi şekilde neticeleneceğini düşünüyorum" dedi. Öte yandan F.Bahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı maçın hakemi değişti. Daha önce Halis Özkahya'nın yöneteciği açıklanırken, dün akşam saatlerinde karşılaşmada Ali Şansalan'ın düdük çalacağı açıklandı.